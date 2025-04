Dazi Usa fanno impennare prezzi decori natalizi,stop ordini Cina

agenzia

Fabbriche cinesi temono di perdere il ricco mercato statunitense

ROMA, 09 APR – I produttori cinesi di alberi di Natale in plastica e altre decorazioni natalizie affermano che gli ordini provenienti da clienti statunitensi, cruciali per i loro affari, avrebbero già dovuto iniziare ad arrivare, mentre l’impennata dei dazi sulle importazioni ne ha provocato il blocco. Lo scrive Reuters sul suo sito chiedendosi se Trump non abbia “cancellato il Natale”. Molte aziende cinesi temono di perdere le loro quote di mercato negli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump ha aumentato i dazi sulle importazioni cinesi del 104% quest’anno, in una guerra commerciale in escalation che minaccia di causare gravi danni al più grande esportatore mondiale di beni manifatturieri.

