Dazi: Vaccari (Pd), ‘Meloni rassicura, ma come affronta tsunami?’

Roma, 7 apr. “’Niente allarmismi, equilibrio e moderazione’, sono le parole ricorrenti che Meloni e i suoi ministri continuano a ripetere in queste ore dopo l’introduzione dei dazi al 20% da parte di Trump ai prodotti provenienti dall’Europa. Ciò che non sentiamo, invece, è come il governo italiano intenda affrontare lo tsunami conseguenza delle grave decisione del Tycoon”. Così il capogruppo del Pd in commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera, Stefano Vaccari, da Verona a margine del convegno di Federvini a Vinitaly.