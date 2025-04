Dazi: Youtrend, 80% italiani bocciano Trump

agenzia

Roma, 7 apr. Gli elettori italiani bocciano la politica dei dazi di Donald Trump, secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24. L’80% del campione ha un giudizio negativo sull’introduzione delle nuove tariffe annunciate dal presidente statunitense, solo il 13% le accoglie con favore.

Gli elettori si dividono però sulle possibili contromisure da parte del governo italiano: per il 36% l’Italia dovrebbe mediare fra Usa e Ue (soluzione preferita per gli elettori di FI e FdI), per il 32% dovrebbe imporre nuovi dazi agli Stati Uniti e cercare altri partner commerciali (come sostenuto dagli elettori di Pd, M5S e AVS), per il 20% negoziare direttamente con Trump (opzione preferita dagli elettori della Lega).