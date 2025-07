Dazi: Zan, ‘accordo sostenibile? Meloni lo vada a dire a imprese e lavoratori’

agenzia

Roma, 28 lug. “Di fronte a un accordo disastroso Ue-Usa, Meloni dice che i dazi al 15% sono ‘sostenibili’. Per chi, per lei? Lo vada a dire agli imprenditori e alle lavoratrici e lavoratori che rischiano di perdere il lavoro”. Così Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale Pd ed europarlamentare.

“Meloni per mesi si è venduta come la pontiera fra Italia e Stati Uniti, ma la sua strategia si è rivelata fallimentare: ha svenduto il nostro Paese a Trump senza ottenere nulla in cambio. E anche ora, di fronte a una resa che metterà in ginocchio l’Italia, continua a difendere il suo ‘amico’. Peccato che il ministro del suo Governo, Giorgetti, aveva detto che i dazi oltre il 10% sarebbero stati insostenibili. Si mettano d’accordo e soprattutto spieghino agli italiani cosa intendono fare per salvare economia e posti di lavoro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA