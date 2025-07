Dazi: Zingaretti, ‘Meloni si era posta come mediatrice, è anche suo fallimento’

agenzia

Roma, 30 lug. Giorgia Meloni “difende i suoi alleati nazionalisti, non le imprese italiane. Ma non può dire altro, perché siamo di fronte anche al suo fallimento. Ha millantato un ruolo di mediatrice che non c’è mai stato”. Lo dice Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd in Ue, al Corriere della Sera.

“I dazi sono stati imposti pochi giorni dopo la presunta trionfale iniziativa dell’incontro tra Vance e Ursula von der Leyen, che a suo dire aveva risolto i problemi. Dire poi che ‘non è male’ una tassa aggiuntiva del 15 per cento sui nostri prodotti, segna una distanza siderale dalla vita reale e dalla condizione attuale delle imprese e dei lavoratori, che oggi hanno paura”.