DB, Lussemburgo la città con la migliore qualità della vita

Nel report di Deutsche Bank Roma al 41esimo posto

MILANO, 24 GIU – Deutsche Bank torna, dopo la pausa pandemica, ad analizzare prezzi, salari, affitti e qualità della vita in 69 città chiave per l’economia globale, da Abu Dhabi a Zurigo. La nona edizione di Mapping the World’s Prices confronta ogni cosa, dal costo di un cappuccino agli stipendi medi, dal costo degli abiti alle spese per la casa. Sono le città europee di dimensioni più contenute a guidare le classifiche sulla qualità della vita: Lussemburgo, Copenaghen, Amsterdam, Vienna e Helsinki sono nella Top 5, superando Zurigo e Ginevra, troppo care. La vivibilità negli hub finanziari globali Tokyo (26°), Parigi (44°), Hong Kong (48°), Londra e New York (50° a pari merito) è ostacolata da alloggi costosi, lunghi spostamenti e alti livelli di inquinamento. Una regola che non vale per tutti, Francoforte infatti è in risalita al 7° posto. L’unica italiana nella Top50 è Roma ma solo al 41esimo posto. “Quando pubblicheremo l’edizione 2030, la classifica potrebbe apparire molto diversa. Una sorpresa del rapporto è quanto l’India rimanga ‘a buon mercato’ rispetto ai suoi omologhi internazionali. È probabile che alla fine del decennio l’India sarà la terza economia mondiale e rimarrà una di quelle in più rapida crescita. Quindi le città indiane potrebbero avere il più da scalare nei prossimi anni” commenta un analista.

