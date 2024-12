Dc: Ascani, Granelli, ‘un combattente nella battaglia delle idee’

agenzia

Roma, 4 dic. Luigi Granelli è stato “un combattente fiero, ostinato, indomabile, intransigente. Ma di quali battaglie? Delle uniche che un’umanità saggia dovrebbe ingaggiare. Anzi, di cui andare alla ricerca fornita anche di lanterna, se fosse necessario, come Diogene. Le battaglie combattute senza fucili, cannoni, bombe o carri armati. Le battaglie delle idee. Purtroppo sono quelle che invece scorgiamo sempre meno e animate da sempre meno passione”. Lo ha affermato Anna Ascani, deputata del Pd e vicepresidente della Camera, in occasione della presentazione nella Sala della Regina della Camera della raccolta dei discorsi parlamentari di Luigi Granelli, a 25 anni dalla morte, presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ascani ha poi ricordato i terreni ai quali l’esponente della Dc “ha dedicato la sua semina di idee sempre frutto di studio e rigore intellettuale: dall’autonomia dei laici cattolici in politica all’inveramento del sistema democratico attraverso l’allargamento delle sue basi, dalla critica a una modernizzazione dimentica degli squilibri sociali alla necessità di relazioni internazionali fondate su equilibrio dei diritti e non delle armi”.