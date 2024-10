Dc: Battistoni (Fi), ‘Merloni grande italiano, sua eredità vive’

agenzia

Roma, 2 ott. “La scomparsa di Francesco Merloni è una grave perdita per l’Italia, per le Marche e per il riferimento che la sua vita professionale ed imprenditoriale ha rappresentato non solo per l’economia nazionale, ma per il tessuto sociale del Paese e delle Marche che ha contribuito a far crescere rendendolo più forte e coeso. Con lui se ne va uno degli ultimi grandi capitani di industria che ha valorizzato l’eccellenza italiana, che ha portato le Marche e la sua Fabriano ad essere conosciute e apprezzate a livello nazionale e nel mondo, trasformando una piccola provincia italiana nella capitale degli elettrodomestici e di una nuova cultura nel fare impresa”. Lo afferma il commissario regionale di Forza Italia delle Marche, Francesco Battistoni.