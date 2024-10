Dc: Casini, ‘Merloni esemplare parlamentare e ministro encomiabile’

agenzia

Roma, 2 ott. “Sono profondamente commosso per la scomparsa di Francesco Merloni che ho conosciuto come esemplare parlamentare democratico cristiano e ministro encomiabile, in un dicastero difficile come quello dei lavori pubblici. Un galantuomo che, nel successo imprenditoriale così come nella vita pubblica, ha sempre rispettato il prossimo e servito l’Italia”. Lo dice Pier Ferdinando Casini in una nota.

