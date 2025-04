Dc: Mattarella ricorda Vittorino Colombo, ‘contributo per rafforzare coesione sociale’

agenzia

Roma, 5 apr. “Nel centesimo anniversario della nascita, desidero ricordare Vittorino Colombo, figura di primo piano nel panorama politico-istituzionale della Repubblica. Vittorino Colombo, formatosi attraverso una significativa attività sindacale, sviluppata in particolare nel movimento dei lavoratori cristiani, ha saputo trasfondere la sua sensibilità verso le dinamiche del mondo del lavoro, in un importante contributo al consolidamento delle Istituzioni poste a garanzia del nostro modello costituzionale di coesione sociale”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco del Comune di Albiate, Vanessa Gallo, e al presidente della Fondazione Vittorino Colombo, Stefano Devecchi Bellini.