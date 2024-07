Ddl concorrenza: Salvini, ‘domani in cdm, al lavoro per limitare aumento pedaggi’

agenzia

Roma, 25 lug. “Domani in cdm c’è il ddl concorrenza, con una nuova impostazione delle concessioni autostradali per rendere più facili i lavori e per regolarizzare i pedaggi che sono diversi sulle varie tratte”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, in collegamento con Antenna 3. “Sono al lavoro per limitare l’aumento dei pedaggi soprattutto su alcune strade”, ha detto poi il titolare delle Infrastrutture.

