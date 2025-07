Ddl femminicidi: Zabatta (Avs), ‘bene legge ma è solo primo passo’

agenzia

Roma, 23 lug. “Bene il disegno di legge che fa del femminicidio un reato autonomo. Dare a questo crimine un nome preciso è doveroso: racconta una violenza figlia di un modello patriarcale che ancora soffoca le nostre vite. Di solito non amiamo riempire il Codice penale di nuove fattispecie – la destra lo fa a ogni tornata – ma qui il segnale repressivo è necessario: afferma che la vita delle donne non è negoziabile”. Così la co-portavoce di Europa Verde ed esponente di Avs, Fiorella Zabatta.