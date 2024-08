Ddl lavoro: Rizzetto (Fdi), ‘mandato al relatore il 19 settembre’

agenzia

Roma, 6 ago. “A conclusione di una riunione informale sul ddl Lavoro, a cui erano presenti i capigruppo di maggioranza ed opposizione, in accordo con il vicepresidente Tiziana Nisini e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che ringrazio al pari degli altri presenti, è stato definito che il mandato al relatore sul provvedimento verrà votato il 19 settembre, con relativa calendarizzazione, nei giorni immediatamente seguenti, del provvedimento in Aula alla Camera. Ringrazio tutti per la collaborazione e comunico che intendo quindi sconvocare le sedute della Commissione Lavoro per le giornate di questo fine settimana. Un ringraziamento al Ministro del Lavoro Marina Calderone ed ai suoi uffici che ci sono stati accanto in seno ad un passaggio parlamentare importante e delicato ed al Presidente Foti che ha discusso il punto in conferenza dei capigruppo”. Lo afferma in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (Fdi).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA