Ddl lavoro: Scotto, ‘su salario minimo destra ha paura’

agenzia

Roma, 1 ott. “La destra contrasta una proposta che ha raccolto invece nel Paese il consenso di migliaia e migliaia di persone. Ciò che oggi la maggioranza aggira con un trucchetto sarà comunque costretta a discutere in Parlamento quando approderà la legge di iniziativa popolare. Le tappe di questa vicenda dimostrano le responsabilità della destra: dopo una lunghissima discussione in commissione e in Aula anziché votare il salario minimo viene approvata una delega al governo per aumentare i salari attraverso la contrattazione collettiva”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.