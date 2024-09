Ddl lavoro: Tucci (M5s), ‘dittatura della maggioranza, dicono il falso per motivi politici’

agenzia

Roma, 26 set “Mai vista una cosa del genere: la maggioranza dichiara inammissibili ben 53 emendamenti delle opposizioni appigliandosi a motivazioni tecniche che non hanno alcun supporto”. Lo ha detto il deputato del M5s Riccardo Tucci, dopo che il gruppo 5 stelle ha deciso di abbandonare l’aula della Camera nel corso dell’esame del Ddl lavoro.

“Bocciano senza motivazioni non avendo neanche il coraggio di assumersi le loro responsabilità, appigliandosi a motivazioni tecniche che non esistono. Un fatto gravissimo. Per questo abbiamo abbandonato i lavori d’aula. Non avevamo mai fatto una cosa del genere, noi ci siamo sempre assunti le nostre responsabilità, una cosa che loro non hanno il coraggio di fare”, ha spiegato Tucci.