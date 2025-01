Ddl sicurezza: Boccia, ‘no forzature Fi e Lega, provvedimento va modificato’

agenzia

Roma, 14 gen. “Consideriamo il ddl Sicurezza che stiamo discutendo in commissione Affari costituzionali al Senato un provvedimento sbagliato, con evidenti profili di incostituzionalità”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Abbiamo presentato una serie di emendamenti per correggere le principali storture di un testo che si preoccupa solo di inasprire pene, nel nome di un panpenalismo che non affronta e risolve alcun problema di sicurezza. Parte della maggioranza, che in questi giorni e anche oggi, con il capogruppo della Lega alla Camera, chiede una accelerazione dei tempi della discussione, vuole fare di questo provvedimento una bandiera di propaganda securitaria che noi contrastiamo in tutti modi”.