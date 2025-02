Ddl sicurezza: Bonelli e Fratoianni martedì a Bruxelles contro norma governo Meloni

agenzia

Roma, 1 feb. “Martedi 4 febbraio a Bruxelles Alleanza Verdi Sinistra ospiterà una serie di eventi contro il Ddl Sicurezza che il governo italiano intende approvare, e porterà al centro del dibattito europeo le voci di movimenti, organizzazioni e società civile per discutere insieme come opporsi a questo modello autoritario”. Si legge in una nota di Avs.

“Alle ore 12.30 presso la sala stampa Anna Stepanovna Politkovskaja (Paul-Henri Spaak, 0A50) conferenza stampa degli eurodeputati e eurodeputate di Avs insieme ad una delegazione di rappresentanti della Rete Nazionale No Ddl Sicurezza – A Pieno Regime, che negli ultimi mesi ha organizzato e animato una potente mobilitazione in tutto il Paese. Intervengono Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Alle 18.30, nella Sala Spinelli 1G2 del Parlamento europeo, evento pubblico “Italia-Europa: fermiamo la deriva autoritaria” con gli esponenti della Rete Nazionale No Ddl Sicurezza – A Pieno Regime, gli europarlamentari Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni”.