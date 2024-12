Ddl sicurezza: Bonelli-Fratoianni, ‘sabato in piazza per fermare deriva autoritaria governo’

agenzia

Roma, 12 dic. “Sabato prossimo in piazza contro il ‘ddl sicurezza’ del governo Meloni, giustamente rinominato ‘ddl Paura’, che mira semplicemente a reprimere il dissenso e restringere i diritti dei cittadini del nostro Paese”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

“Quello della destra – proseguono i leader di Avs – è un attacco diretto ai lavoratori che difendono i propri posti di lavoro, agli studenti che vorrebbero una scuola pubblica degna di questo nome, a coloro che si battono per l’ambiente e per chi chiede un’abitazione dignitosa. È una minaccia diretta a chi vuole alzare la testa e far sentire la propria voce. Un pericolo democratico per tutto il Paese”.