Ddl sicurezza: Bonelli, ‘governo mette fuori legge asset produttivo di 30mila lavoratori’

agenzia

Roma, 12 set. “Il governo Meloni mette fuori legge un asset produttivo del nostro Paese lasciando senza lavoro 30.000 persone che lavorano nel nostro paese la cannabis light. Il ministro Nordio non spiega come sia possibile rendere illegale un settore produttivo che è legale in Europa che lavora la cannabis light mentre il Tar del Lazio ha stabilito che questa sostanza non è uno stupefacente”. A dichiararlo è il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Il governo – prosegue – con questa norma viola il diritto europeo, le sentenze della Corte di Giustizia, che sarà dichiarata incostituzionale. Si sta rendendo illegale un settore produttivo che con questa legge gli operatori verranno trattati come narcos. Il proibizionismo non è la strada da percorrere. Il governo ha scelto di schiantarsi contro il diritto europeo”.