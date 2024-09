Ddl sicurezza: Bonelli, ‘una svolta illiberale che svilisce la nostra democrazia’

agenzia

Roma, 11 set. “L’approvazione di questo ddl Sicurezza rappresenta una svolta illiberale che svilisce la nostra democrazia. Da oggi gli operai che protestano per difendere il proprio lavoro o gli studenti che protestano per avere una scuola migliore, avranno come risposta il carcere. È l’ennesima dimostrazione che questo governo non è in grado di gestire il dissenso”. Ad affermarlo è il portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

