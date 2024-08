Ddl sicurezza: Boschi, ‘bene rinvio, maggioranza tornata a ragionevolezza’

agenzia

Roma, 1 ago. “Finalmente la maggioranza è tornata alla ragionevolezza”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali ha commentato il rinvio a settembre dell’esame del ddl Sicurezza.

“Il ricorso al contingentamento dei tempi non solo era immotivato, ma umiliava il Parlamento. Insieme a tutte le forze d’opposizione – sottolinea – abbiamo scelto di presentare emendamenti di merito, di non fare ostruzionismo, purtroppo governo e maggioranza sono rimasti ciechi e sordi ai nostri appelli a migliorare il testo. Mi auguro che il ripensamento sulla forzatura compiuta in queste ore sia solo un inizio e possa portare a un’apertura alle modifiche su un provvedimento che riteniamo fortemente negativo”.

