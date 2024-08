Ddl sicurezza: Boschi (Iv), ‘superata soglia della decenza’

agenzia

Roma, 1 ago. “Sul ddl sicurezza la maggioranza e il governo hanno superato la soglia della decenza. Quello che è avvenuto stanotte nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia è una forzatura inaccettabile”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo in Aula dopo la seduta fiume della Commissione che ha contingentato i tempi a un solo intervento di un minuto a Gruppo e di 30 secondi a titolo personale