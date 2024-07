Ddl Sicurezza: Boschi, ‘maggioranza sconnessa da realtà, carceri emergenza’

agenzia

Roma, 25 lug. “È paradossale che il Parlamento discuta di una norma non urgente mentre la vera emergenza delle carceri è sotto gli occhi di tutti. Quello che la Camera avrebbe dovuto approvare, e subito, è la proposta di legge Giachetti contro il sovraffollamento carcerario, ma è evidente che questa maggioranza sia sconnessa dalla realtà”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo in Commissione sul ddl Sicurezza.