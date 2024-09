Ddl sicurezza: Faraone (Iv), ‘castrazione chimica incostituzionale’

agenzia

Roma, 18 set. “La violenza sessuale è un reato odioso per cui, così come per tutti i reati, va garantita certezza della pena ma arrivare come fa la Lega a tornare a proporre la castrazione chimica, addirittura con un tavolo ad hoc, è inaccettabile e incostituzionale”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Pensare di sottoporre, seppur volontariamente, un detenuto a pena corporale viola qualunque principio di umanità e giustizia. Ci opporremo a questa follia, la Lega ha superato il segno. Anziché darsi alla becera propaganda, si preoccupino di garantire la sicurezza nelle nostre città, che i dati del Viminale ci mostrano essere sempre più insicure”, conclude.

