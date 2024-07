Ddl sicurezza: Fi, ‘su detenute madri posizione chiara, pronta nostra proposta’

agenzia

Roma, 3 lug. “Forza Italia è più interessata a discutere di detenute madri e di bambini piuttosto che a fare polemica. La posizione, annunciata in commissione, è chiara e ferma. Riteniamo adeguata la normativa vigente e per questa ragione ieri non abbiamo votato contro gli emendamenti che proponevano di sopprimere l’articolo 12 del ddl Sicurezza, quello che elimina la sospensione automatica della pena per le detenute con figli da zero ad un anno. In Aula, con spirito costruttivo, proporremo alla maggioranza una nostra mediazione: un emendamento che mantenga la sospensione obbligatoria delle pene per le detenute con figli fino ad un anno di età”. Così Paolo Barelli, Tommaso Calderone, Pietro Pittalis e Paolo Emilio Russo, deputati di Forza Italia componenti delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati.