Ddl sicurezza: Foti, ‘ricordiamo a Pd sovranità Parlamento’

Roma, 12 set. “Fanno riflettere oltre a strappare un sorriso di compassione le analisi di esponenti dem in merito al ddl Sicurezza. Ci preme ricordare a chi attacca strumentalmente il ministro Lollobrigida come il collega Mauri del Pd che il Parlamento è sovrano e le decisioni prese sono il risultato di un processo democratico anche quando si è all’opposizione, che tutte le forze politiche devono rispettare, inclusa la sua”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.