Ddl sicurezza: Fratoianni, ‘da destra ddl repressione’

Roma, 23 set. “Mi sarei accontentato da questo governo e da questi ministri di dichiararsi antifascisti, mi sarebbe bastato. Ma non ci sono ancora riusciti perché non hanno rotto quei legami con il passato, e perché la loro cultura è così intrisa di autoritarismo che appena hanno la possibilità quell”autoritarismo te lo riversano addosso”. Così Nicola Fratoianni di Avs chiudendo ieri sera la festa nazionale di SI a Barletta intervistato da Bianca Berlinguer.