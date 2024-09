Ddl Sicurezza: Furfaro (Pd), ‘su cannabis light destra prende in giro italiani’

agenzia

Roma, 12 set. “15mila persone, 3mila imprese, 500 milioni di fatturato. Il governo Meloni ha appena distrutto un pezzo di filiera agroindustriale di eccellenza italiana nel campo della cosmesi, del florovivaismo, degli integratori alimentari, dell’erboristeria”. Così sui social Marco Furfaro, capogruppo Pd in commissione Affari Sociali alla Camera e componente della segreteria nazionale del Partito.

“La maggioranza ha appena votato l’art. 18 del Ddl Sicurezza che vieta la produzione di cannabis light. Un governo in affanno, dilaniato da continui scandali, che annaspa ogni ora di più, che cerca di recuperare consenso da zero virgola facendo credere al Paese che la cannabis light produca un effetto drogante e che per questo debba essere resa illegale. Si continua a prendere in giro l’Italia e gli italiani, mandando 15mila persone su una strada per raccattare qualche voto con l’inganno. Com’era? Prima gli italiani? Certo, come no”.

