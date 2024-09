Ddl sicurezza: Giachetti (Iv), ‘unico obiettivo è fare notizia’

agenzia

Roma, 11 set. “Più che un provvedimento, questo ddl sembra più la riunione della redazione di un giornale in cui si cerca di ragionare sulle notizie da mettere in pagina per avere una rilevanza nei titoli”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, nel corso della discussione del ddl sicurezza.

“Ne è un esempio la norma sulle occupazioni abusive. Noi siamo assolutamente contrari alle occupazioni di immobili. Però vorremmo far notare che nel nostro ordinamento ce ne sono già tre, tre! di articoli nei quali viene disciplinata l’occupazione abusiva. A che cosa serve dunque inserirne nel Codice penale un quarto? A nient’altro che a trovare il titolo di giornale che servirà domani per giustificare una norma che non ha alcun senso”, ha concluso.

