Ddl sicurezza: M5s, ‘governo ha capito che ci sono norme incostituzionali?’

agenzia

Roma, 11 dic “Riteniamo scandaloso dover apprendere da organi di stampa che il governo e la maggioranza si apprestano ad apportare delle modifiche al vergognoso ddl Sicurezza, con una sterzata improvvisa dopo varie sedute nelle quali non avevano dato spazio ad alcuna modifica, sancendo la volontà di non modificare il testo nel passaggio al Senato, dopo che era stato approvato in fretta e furia alla Camera”. Lo dicono le capogruppo M5S nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato Ada Lopreiato e Alessandra Maiorino.

“Abbiamo chiesto chiarimenti al presidente della commissione Balboni, per capire quali saranno effettivamente le modifiche. Si sono forse accorti o gli è stato fatto notare che alcune norme contenute nel testo sono incostituzionali, come noi abbiamo denunciato sin dall’inizio? C’è in atto un ennesimo braccio di ferro all’interno della maggioranza che litiga ormai ogni settimana?”, proseguono.