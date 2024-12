Ddl sicurezza: Magi, ‘consiglio d’Europa ha ragione, ammasso bestialità’

agenzia

Roma, 20 dic. “Il Consiglio d’Europa ha l’obiettivo promuovere la democrazia, i diritti umani e la libertà in Europa e non ci trovo nulla di male nel fatto che si appelli ai parlamentari italiani a che rigettino il ddl sicurezza, che altro non è che un provvedimento che limita fortemente i diritti, la libertà e i valori democratici del nostro paese: un ammasso di bestialità giuridiche che andrebbe ritirato prima che lo smontino i tribunali e che produca danni irreparabili ai cittadini e allo stato di diritto nel nostro Paese”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

