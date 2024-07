Ddl sicurezza: Magi (+Eu), ‘identificativo realtà in tutta Ue, governo contro trasparenza’

agenzia

Roma, 25 lug “Dopo aver bocciato i miei emendamenti al ddl sicurezza su bodycam e codici identificativi per le Forze dell’Ordine e di Polizia, oggi il sottosegretario all’Interno Molteni annuncia che il governo presenterà un emendamento per introdurre le telecamere sulle divise. A noi va bene, ma non basta: opporsi all’introduzione del codice identificativo alfanumerico è l’opposto della trasparenza. Un regalo del governo a chi ha qualcosa da nascondere”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.