Ddl sicurezza: Magi (+Eu), ‘modifiche? Ritiratelo prima che sia troppo tardi’

Roma, 11 dic “Dopo mesi di proteste da parte delle opposizioni, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ammette candidamente che il Ddl sicurezza potrebbe essere modificato. Do un consiglio al governo: questo provvedimento è un un ammasso di bestialità giuridiche, ritiratelo prima che ve lo smontino i tribunali e che produca danni irreparabili ai cittadini e allo stato di diritto nel nostro Paese”. Lo dice il segretario di +Europa Riccardo Magi.

“Un ddl contrassegnato dall’uso propagandistico del codice penale: abbiamo contato più di 20 tra nuovi reati e aumenti di pena introdotti con questo provvedimento, che altro non è che un catalogo di previsioni normative che non possono che suscitare il dissenso più marcato. Dal divieto della cosiddetta ‘cannabis light’, che obbedisce alla più oscurantista ideologia proibizionista, alla criminalizzazione del dissenso, persino la resistenza passiva se fatta in carcere o in un Cpr viene punita; e poi ancora le detenute madri e la stretta sull’acquisto di sim per i cittadini extra UE, solo per fare alcuni esempi”, prosegue Magi.