Ddl sicurezza: Magi, ‘opposizione durissima a ‘ddl schifezza”

agenzia

Roma, 4 apr. “È l’ennesimo calcio che questo governo e questa maggioranza danno al parlamento, tra l’altro per nascondere il fatto che la maggioranza era spaccata rispetto alle richieste del presidente Mattarella. Il ddl sicurezza resta una schifezza. Una schifezza per esempio sulla questione delle detenute madri o rispetto alla cannabis light, che sta mandando a farsi benedire migliaia e migliaia di posti di lavoro. Un approccio securitario e repressivo che non garantirà maggiore sicurezza. Garantirà invece maggiore conflitto sociale e maggiore odio sociale. Noi faremo una opposizione durissima visto che a questo punto ricomincerà l’iter di conversione di questo nuovo decreto schifezza e insicurezza per gli italiani”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi parlando con i giornalisti in piazza del Pantheon durante la manifestazione contro il ddl sicurezza.

