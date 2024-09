Ddl sicurezza: Magi, ‘su Ius Scholae farsa, ora sostegno a referendum’

agenzia

Roma, 11 set. “Veniamo da quattro legislature nelle quali le aspettative di centinaia di migliaia di persone rispetto a una riforma della cittadinanza sono state disattese. La stessa Forza Italia ha appena detto che non è il momento di discutere nemmeno di Ius Scholae, una riforma minima ma che comunque sarebbe stato un passo avanti: allora dobbiamo dire chiaramente che il dibattito di questa estate è stato una farsa”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, relatore di minoranza del Ddl Sicurezza, intervento nell’aula di Montecitorio.