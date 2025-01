Ddl sicurezza: Orlando (Pd), ‘norma fuori da perimetro Costituzione’

agenzia

Roma, 14 gen “Leggendo i giornali, guardando molti mezzi di informazione, appare chiara una cosa: c’è una campagna in atto per rappresentare l’Italia come nel pieno degli anni di Piombo, clima che evoca pericolo costante, minacce terroristiche. Questa campagna è finalizzata a giustificare il Ddl Sicurezza, che si colloca fuori dal perimetro costituzionale, introduce elementi repressivi, che spesso sfiorano lo stato di polizia”. Lo dice in un video pubblicato sui social l’esponente Pd ed ex ministro della Giustizia Andrea Orlando.

“Gli episodi di violenza vanno sempre condannati, senza alcuna reticenza, però dobbiamo anche dire con molta chiarezza che non c’è nessun episodio di quelli che sono stati raccontati in questi mesi che non può essere fermato, addirittura prevenuto, attraverso gli strumenti ordinari di cui oggi dispone la nostra Repubblica e attraverso la professionalità delle forze dell’ordine che sono all’avanguardia a livello internazionale”, prosegue Orlando.