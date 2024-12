Ddl sicurezza: P. De Luca, ‘parole La Russa gravi, destra si sente sopra legge’

agenzia

Roma, 20 dic. “Le parole del Presidente La Russa, pronunciate contro il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, O’Flaherty, sono molto gravi. È inammissibile che la destra continui a sentirsi al di sopra della legge, fuori dalle regole fondamentali della costituzione del diritto europeo e delle convenzioni internazionali”. Così Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee.

“Il commissario ha inviato una lettera in cui ha espresso le stesse preoccupazioni che stiamo denunciando da settimane rispetto ad indebite restrizioni del diritto a manifestare ed esprimersi pacificamente. Che a fare queste dichiarazioni incendiarie sia la seconda carica dello Stato è ancora più pericoloso. Il presidente La Russa, purtroppo, ci ha abituato ad uscite scomposte e a gamba tesa, ma questa volta si è superato il limite”.