Ddl sicurezza: protesta opposizioni in aula Camera, ‘forzature inaccettabili'(2)

A Pd, Iv e M5S si sono uniti anche Alleanza Verdi e Sinistra e Riccardo Magi di Più Europa: “Stanotte si è consumata una rottura tra maggioranza e opposizione. E’ stato umiliante dover intervenire con un minuto a gruppo su temi delicati che riguardano la vita delle persone. Quanto accaduto politicamente non può non avere delle conseguenze”. Infine Matteo Richetti di Azione: “Deve finire il fastidio di avere delle opposizioni in questa aula e nelle commissioni”, sottolinea rivolto alla maggioranza.

