Ddl sicurezza: Schlein, ‘mobilitazione contro norme ideologiche e repressive destra’

Roma, 25 set. “Siamo in piazza oggi insieme a Cgil, Uil e tante associazioni e tantissime persone contro norme liberticide, contro norme che vogliono reprimere il dissenso, contro nuove pene e nuovi reati quando la situazione nelle carceri è già esplosiva. Siamo qui per contrastare il ddl Sicurezza che non porta più sicurezza ma più repressione”. Così Elly Schlein alla manifestazione a Roma contro il ddl Sicurezza.

“Si tratta di norme ancora più repressive di quello del Codice Rocco e che distruggono un’intera filiera, quella della canapa light, che impiega migliaia di lavoratori. Norme dettata da una furia ideologica che continueremo a contrastare in Parlamento ma è importante questa forte mobilitazione sociale”.

