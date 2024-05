Ddl sicurezza: Zanella (Avs), ‘castrazione chimica serve a propaganda Lega, non a donne’

agenzia

Roma, 31 mag. “Apprendiamo che la Lega insiste con il suo tormentone sulla castrazione chimica per chi commette stupri, presentando un emendamento al ddl sicurezza. Come abbiamo sempre detto, il problema è prevenire gli stupri, le donne non devono più trovarsi di fronte a maschi stupratori: gli strateghi leghisti non crediamo che vogliano usare quel metodo come prevenzione. La verità è che la castrazione chimica è una proposta che serve alla propaganda di una destra cialtrona, non alle donne”. Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

