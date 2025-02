Ddl Spazio: Avs, ‘Musk vuole mano libera, nostri emendamenti gli hanno fatto saltare i nervi’

agenzia

Roma, 26 feb “L’intervento dell’uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa, via X, conferma quanto avevamo detto a proposito del disegno di legge Meloni sull’economia dello spazio. Musk vorrebbe mano libera e gli emendamenti delle opposizioni che hanno posto confini hanno fatto saltare i nervi al tycoon pigliatutto”. Lo dice Francesca Ghirra, capogruppo di AVS in commissione Attività produttive della Camera.

In un suo post su X, Stroppa aveva scritto: “Intesa Pd-FdI. Bene, si vuole far passare Starlink e SpaceX (che, tra l’altro, ha lanciato missioni per l’Italia accelerando le tempistiche per dare una mano) per i cattivi. Agli amici di FdI: evitate di chiamarci per conferenze o altro”.

