Ddl spazio: Ghirra (Avs), ‘scritto da Musk, mette a repentaglio la sicurezza’

agenzia

Roma, 6 mar “Nel silenzio della maggioranza e nella scomparsa dai radar del ministro Urso, si arriva al voto di questo provvedimento che mette a repentaglio la nostra sicurezza e la nostra democrazia. L’economia dello spazio è un florido settore tutto Made in Italy della nostra economia, impiega 230ooo persone, una vera eccellenza , una filiera completa che viene svenduta”. Lo ha detto Francesca Ghirra nella dichiarazione di voto del Gruppo di Avs sul Ddl spazio alla Camera.