Ddl spazio: M5s, ‘favori dei patrioti non bastano a Musk, passerà la cotta alla Meloni?’

agenzia

Roma, 26 feb “Il ddl Spazio in discussione in X commissione alla Camera è pieno di favorini e favoretti dei patrioti di governo ai Musk di turno. Ma ascoltando Stroppa, oggi Fdi si accorge che al magnate americano non bastano: lui vuole la strada letteralmente spianata per fare il bello e il cattivo tempo in Italia”. Lo dice la deputata M5s Emma Pavanelli.

“Chissà cosa ne pensa Giorgia Meloni, folgorata sulla via di Space X tanto da aver ingaggiato una gara d’idolatria con Salvini nei confronti di Musk. Le passerà la cotta? Ah, dimenticavamo che la premier al momento si è data alla macchia: sulle bollette, sul tracollo dell’industria, su Santanchè e Delmastro, sui deliri di Trump su Gaza. A governare il paese c’è sostanzialmente un cartonato”, aggiunge Pavanelli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA