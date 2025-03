agenzia

Roma, 6 mar. “Much appreciated”. Lo scrive Elon Musk su X commentando un post in cui si riporta la posizione della Lega e di Matteo Salvini sul ddl Spazio e Starlink. Anche il referente in Italia del patron di Tesla, Andrea Stroppa, ringrazia via social Salvini: “Grazie al vice PdC Matteo Salvini per aver preso posizione pubblicamente”.

