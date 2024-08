De Gasperi: Guerini (Pd), ‘indica ancora la via giusta da seguire’

agenzia

Roma, 19 ago “Settant’anni fa il popolo italiano ha reso omaggio lungo tutto il percorso verso Roma ad Alcide De Gasperi, rendendo plasticamente evidente il ringraziamento a un uomo politico che ha vissuto l’unità nazionale come ideale, l’onore della propria patria come compito, la promozione e la difesa della libertà e della democrazia come missione, un’Europa unita in un Occidente democratico come scelta e la centralità della persona come programma”. Lo scrive sui social Lorenzo Guerini, del Pd.