++ De Gennaro, nuove norme sull’accesso alle banche dati ++

agenzia

Comandante GdF, migliorati i controlli sugli accessi

ROMA, 20 NOV – “La normativa interna è stata recentemente aggiornata e a ottobre il Comando generale ha emanato una nuova circolare che, anche alla luce degli accadimenti, ha aggiornato e migliorato le procedure di controllo agli accessi a tutte banche dati, in particolare quella tributaria, dove c’è il maggior numero di accessi”. Lo ha annunciato il comandante generale della Guardia di Finanza, il generale Andrea De Gennaro, in audizione alla commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. “È un tema di grandissima importanza – ha aggiunto – come ci dimostrano le cronache degli ultimi tempi. Ci sono state, e verosimilmente ci potranno ancora essere, delle intrusioni dall’interno a causa di persone non esattamente affidabili che fanno accessi abusivi”.

