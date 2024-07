De Laurentiis ufficializza Spinazzola, “Benvenuto Leonardo”

agenzia

Il presidente del Napoli annuncia la firma del 31enne difensore

NAPOLI, 10 LUG – “Benvenuto Leonardo!”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato sui social la firma del contratto con il club azzurro di Lenoardo Spinazzola, difensore che giunge dopo la fine del suo contratto con la Roma. Spinazzola, 31 anni, ha firmato un contratto biennale con il Napoli e sarà a Dimaro per il ritiro con la squadra di Conte. “Leonardo è orgoglioso di essere uno di noi”, scrive il Napoli su Twitter in inglese. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio di Rafa Marin, altro difensore preso dal Real Madrid, ma sono previste anche le visite mediche di Alessandro Buongiorno, in arrivo al Napoli dal Torino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA