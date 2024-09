De Luca,Sangiuliano?Violate regole basiche civiltà istituzionale

agenzia

"Quando si arriva a questo punto è doveroso intervenire"

SALERNO, 08 SET – “Quando si arriva al punto di perdere la dignità delle istituzioni credo sia doveroso intervenire”. Così ad Agrifood Future, evento organizzato da Camera di Commercio di Salerno e Unioncamere, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, interviene sulle dimissioni del ministro Gennaro Sangiuliano. “Quando si dice: stiamo parlando di vicende private, le vicende private – afferma De Luca – sono quelle che si verificano nelle mura domestiche, quelle che non hanno connessioni con le responsabilità publiche. Ma se c’è un intreccio così evidente e anche così imbarazzante con le responsabilità pubbliche, allora non sono vicende private. Sono cose che vanno affrontate sapendo che sono state violate delle regole elementari di civiltà democratica istituzionale. Ma non è il caso d’insistere. Io credo di aver già dato – conclude – nei confronti del ministro dimissionario”.

