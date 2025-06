De Meo lascia dopo 5 anni la guida del Gruppo Renault

agenzia

Le dimissioni avranno effetto dal 15 luglio. Il grazie del cda

ROMA, 15 GIU – Dopo 5 anni alla guida del Gruppo Renault, Luca de Meo ha annunciato la sua decisione di dimettersi e di intraprendere nuove sfide al di fuori del settore automobilistico. Il cda, riunito dal presidente Jean-Dominique Senard, gli ha espresso la propria gratitudine per il rilancio e la trasformazione del Gruppo e ha concordato che le sue dimissioni avranno effetto dal 15 luglio 2025. ‘Il cda – si legge in una nota del Gruppo Renault – ha avviato il processo di nomina di un nuovo amministratore delegato sulla base del piano di successione già definito e ha espresso fiducia nella qualità e nell’esperienza del team dirigenziale per proseguire e accelerare la strategia di trasformazione del Gruppo Renault in questa nuova fase’. La decisione era stata annunciata dall’agenzia Bloomberg che, citando Le Figaro, aggiunge che de Meo sarà nominato numero uno di Kering.

