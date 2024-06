De Rossi “lavorerò per riportare la Roma dove merita”

agenzia

Tecnico dopo il rinnovo fino al 2027 'grazie per la fiducia'

ROMA, 26 GIU – “Ce lo siamo detto due mesi fa e ora è nero su bianco, ma soprattutto giallo su rosso”. Inizia così il post Instagram di Daniele De Rossi dopo l’ufficialità di ieri con il rinnovo triennale sulla panchina della Roma. “Da bambino, da ragazzo, da adulto, da uomo – prosegue il suo messaggio -. Per la Roma e con la Roma per altri tre anni. Grazie della fiducia che sento dal primo giorno. Io e il mio staff non vediamo l’ora di ricominciare a lavorare per riportare questa squadra dove merita. Forza Roma”.

